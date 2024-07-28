«اللافي» يتابع مخرجات منتدى الهجرة عبر المتوسط

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي اجتماعا مع رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، لمتابعة مخرجات منتدى الهجرة عبر المتوسط وإعلان طرابلس الخاص بملف الهجرة غير النظامية.

وناقش اللافي، خلال الاجتماع، مع الفطيسي التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات منتدى الهجرة عبر المتوسط وإعلان طرابلس، والتي تهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ هذه التوصيات، والمشاريع التنموية والاجتماعية التي تساهم في التصدي للهجرة غير النظامية.

ومن جانبه، أكد الفطيسي استعداد المجلس للتعاون بهدف ضمان نجاح المنتدى، وتحقيق التنمية المستدامة في مناطق المصدر.يشار إلى أن العاصمة طرابلس، استضافت في 17 من الشهر الجاري منتدى الهجرة عبر المتوسط بحضور 16 دولة، ومشاركة 12 منظمة دولية وإقليمية.