«اللافي» يترأس لقاءً تشاورياً حول المصالحة الوطنية في جنيف

افتتح النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية، للقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية، الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني في مدينة جنيف السويسرية، بحضور عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، والمختصين في الحوار ، وفض النزاعات والمصالحة.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد ناقش اللافي مع المشاركين في الجلسة الافتتاحية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مستعرضاً جانباً مما حققه من خلال الرؤية الإستراتيجية للمشروع، وانعقاد المؤتمر التحضيري وجهود الوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع.

وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي.

وبحث المشاركون في المحور الأول للقاء، كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.