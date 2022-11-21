«اللافي» يتفقد رئاسة أركان الدفاع الجوي بطرابلس

أدى النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش عبدالله اللافي، اليوم الاثنين، زيارة لرئاسة أركان الدفاع الجوي في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال اللافي، رئيس أركان الدفاع الجوى لواء مهندس عبدالباسط عمران جريد، الذي رحب بزيارة النائب، واعتبرها دفعة معنوية لمنتسبي الدفاع الجوي، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق عملها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وقام اللافي بجولة ميدانية بمقر الرئاسة أطلع على كافة مرافقها، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التى تواجهها، باعتبارها أحد دعائم المؤسسة العسكرية التي يسعى المجلس الرئاسي لتوحيدها، وفق قوله.

وتضمنت الجولة غرفة العمليات الرئيسية، والمكتبة العامة، وتخللها عرض توضيحي بلمراحل التي مر بها الدفاع الجوي منذ تأسيسه، وأبدى اللافي إعجابه لما تم عرضه من معلومات توضح عراقة هذا الركن الهام في المؤسسة العسكرية الليبية.

وحثّ النائب بالمجلس الرئاسي، الضّباط والجنود على مواصلة العمل للنهوض بهذه المؤسسة العريقة، ومواكبة كل جديد في هذا المجال لرفع مستوى كفاءة منتسبيها حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم حماية للوطن.