اللافي يتلقى تعازي السفير التركي بوفاة «الحداد» ومرافقيه

نُشر: الإثنين، 29 ديسمبر 2025
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، الذي قدّم واجب العزاء في استشهاد رئيس الأركان العامة ومرافقيه، إثر الحادث الأليم الذي خلّف حالة من الحزن العميق في الأوساط الرسمية والشعبية الليبية.

وخلال اللقاء، نقل السفير التركي تعازي قيادة بلاده وشعبها إلى المجلس الرئاسي والشعب الليبي، معربًا عن بالغ الأسى لفقدان شهداء الوطن، ومؤكدًا تضامن تركيا الكامل مع ليبيا في هذا المصاب الجلل.

كما شدّد بيجيتش على مشاعر التعاطف الصادق والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدًا وقوف الشعب التركي إلى جانب الشعب الليبي ومشاركته آلامه في هذه اللحظات العصيبة.

