«اللافي» يثمّن موقف النمسا الداعم لاستقرار ليبيا

ثمّن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبداللافي، مواقف دولة النمسا الداعمة لاستقرار ليبيا، وجهودها الداعمة لإجراء انتخابات حرة في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، سفير النمسا لدى ليبيا، كريستوف ماينبورع، والمدير العام للمركز النمساوي لدراسات السلام وتسوية النزاعات، موريس مورهان.

وناقش الجانبان التعاون بين ليبيا والنمسا في العديد من المجالات، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين.

واستعرض الجانب النمساوي، مشاريعهم في ليبيا المتمثلة في إجراء البحوث والدراسات، وورش العمل، والندوات، التي تهدف لتنمية القدرات، ودعم المركز النمساوي لمشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي.