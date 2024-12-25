«اللافي» يجري اتصالاً مع وزير الخارجية السوري

أجرى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نقل خلاله رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الحالية.

وأشار الوزير في اتصاله إلى “حرص رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات”.

كما أكد اللافي، “أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري، عن “تقديره لمواقف حكومة الوحدة الوطنية، مشيداً بروابط الأخوة والتاريخ التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكداً تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع ليبيا”.