شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في افتتاح فعاليات “المؤتمر الليبي والمعرض الدولي الأول للصيدلة”، الذي تشرف عليه إدارة الصيدلة، بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكّد النائب في كلممة له خلال افتتاح المؤتمر، “أن هذا المؤتمر يشكل أهمية في مسيرة صناعة الطب، والدواء في بلادنا، ونتطلع فيه إلى توصيات من شأنها تقديم التوجيهات العملية، لتأسيس قاعدة للصناعات الدوائية، وتطوير معايير الجودة، في توريد وصناعة الدواء، والمستلزمات الطبية، لدعم قدرات الدولة الليبية، في مواجهة الاحتياجات المتزايدة من بنود الإمداد الطبي، و التي لا يمكن للخدمات الصحية التحسن، إلا عند توفرها، كماً وكيفاً”.

وأضاف: “لقد آن الأوان للشروع في تصميم استراتيجية وطنية، للنهوض بالصناعات الطبية، والدوائية، وضمان مشاركة واسعة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه الاستراتيجية”.

وشدد على “ضرورة تحديد المعايير التي تضمن جودة الأدوية، والمستلزمات الطبية، لحماية المستهلك، والتأكد من فعالية الدواء في علاج الداء، حاثاً الخبرات المشاركة في هذا المؤتمر، على استعراض هذه القضية، ومناقشتها بعمق وبتوسع، لإيجاد العلاج لها، ووضع القواعد الصارمة التي تضمن توفر الدواء المطابق لمعايير الجودة والكفاءة، مع العناية بالأبحاث العلمية”.

هذا وحضر اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وعدد من المختصين، والأكاديميين في مجال الصحة.

وافتتح عبد الله اللافي، وبرفقته نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، فعاليات المعرض المصاحب لهذا المؤتمر، الذي تشارك فيه عدد من الشركات المحلية، والدولية المتخصصة، في صناعة الدواء.

اللافي يحضر افتتاح المؤتمر الليبي الدولي الأول للصيدلة ويفتتح المعرض المصاحب له طرابلس|6 يوليو 2024 شارك النائب… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤