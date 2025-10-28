«اللافي» يدعو إلى نبذ العنف والفساد وخطاب الكراهية

دعا النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى نبذ العنف والفساد وخطاب الكراهية، والتشبث بقيم التسامح والوحدة الوطنية، معتبراً إن ولاء الجميع يجب أن يكون لليبيا وحدها، بعيدًا عن أي اصطفافات أو انقسامات جهوية أو سياسية، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن جميعًا يجمعهم الحب، والانتماء، والسلم الأهلي، ولن يسمحوا للجغرافيا أن تفرّق بينهم.

جاء ذلك خلال مشاركته، الثلاثاء، في احتفالية ملتقى عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، المنتخبين حديثًا التي أقيمت بمدينة الزاوية، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين، من بينهم أمين عام مجلس الوزراء راشد أبوغفة، وعدد من عمداء البلديات والمهتمين بالشأن المحلي.

وفي كلمةٍ ألقاها خلال الملتقى، ثمّن عبد الله اللافي هذا الحدث بوصفه انتصارًا للديمقراطية، وتجسيدًا حقيقيًا لإرادة المواطنين، مشيرًا إلى أن انتخاب عمداء البلديات يمثل خطوة راسخة على طريق بناء الدولة الحديثة القائمة على مبدأ التداول السلمي، والشفافية والمساءلة.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي أن ما تحقق اليوم، هو تأكيد على أن الشعب الليبي قادر على حماية تجربته الديمقراطية، واستعادة ثقته في مؤسساته، مهنئًا عمداء البلديات المنتخبين بثقة مواطنيهم، ومشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي، والحكومة، سيقدمان الدعم الكامل للسلطات المحلية دون تحفظ، وعلى كافة المستويات، تعزيزًا لمبدأ اللامركزية، وتمكين البلديات من أداء مهامها في التنمية والخدمات.

وشدد اللافي في كلمته على أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تتطلب أدوارًا أوسع من المسؤولين المحليين، تتجاوز حدود الإدارة إلى العمل الوطني، والمجتمعي الواسع، مؤكدًا أن البلديات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والاستقرار والتنمية، وأن نجاحها يمثل مؤشرًا على نضج الدولة وفاعليتها.

واختتم اللافي كلمته بالتأكيد على أن البلديات، ستكون في صميم مشروع المصالحة الوطنية والبناء، داعيًا عمداء البلديات إلى أن يكونوا قدوةً في النزاهة والعمل والمسؤولية، وسفراء للوحدة الوطنية من مواقعهم المحلية، معتبرًا أن هذا الملتقى يُجسّد عرسًا للديمقراطية ورسالة أملٍ متجددةٍ في مسيرة الوطن، نحو الاستقرار والبناء.