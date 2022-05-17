«اللافي» يدعو عقلاء البلاد إلى القيام بدورهم الذي يفرضه الواجب

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن ما حدث ليلة البارحة من أعمال مسلحة، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار، فحل الأمور السياسية باستخدام السلاح يجب أن يكون قد ولى إلى غير رجعة، فقد جربه الليبيون وأثبت فشله.

وأضاف اللافي بيان، أنه يجب أن تتمتع كافة الأطراف بقدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، وأن تضع في الحسبان أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وتابع: “مثل هذه الأعمال تأتي في مرحلة غاية الخطورة على الوطن وسلامة أهالينا، لذلك نهيب بجميع من في البلاد أو خارجها، أن يغلبوا صوت العقل، وأن يسعوا لحل كل الخلافات بالحوار البناء، كما نناشد الأطراف الدولية تقديم الدعم للحوار الليبي، وألا تساهم بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر”.

كما أهاب اللافي بالمستشارة الأممية، أن تقوم بدور نشط في هذا الوقت بالذات، ودعا عقلاء البلاد إلى أن يقوموا بدورهم الذى يفرضه الواجب.