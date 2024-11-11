«اللافي» يزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

زار النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، الأحد، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث التقى .رمضان المدني رئيس الأكاديمية وعدد من عمداء المدارس التعليمية ومدراء الإدارات والأقسام.

بدوره، قدم رئيس الأكاديمية الليبية إحاطة عن “سير الدراسة، والتخصصات العلمية المختلفة، والبرامج التدريبية، ودور هذه المؤسسة العلمية في بناء الكفاءات، والقدرات في مختلف مجالات العلم والمعرفة”.

من جهته أشاد اللافي، “بالتنظيم العلمي والعملي داخل الأكاديمية وفروعها، والمدارس العلمية التابعة لها، مشيراً إلى أهمية موائمة المخرجات التعليمية، بسوق العمل حتى تساهم المؤسسات التعليمية، في بناء المجتمع بشكل أفضل”.

وأكد على “أهمية دعم المشروع الوطني، لتوطين الدراسات العليا بالداخل، وكذلك ضرورة الاهتمام بالأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وتجديد الثقة بهم، من أجل عملية تعليمية ناجحة”.