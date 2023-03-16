«اللافي» يستعرض في واشنطن جهود المصالحة الوطنية

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، زيارة إلى المعهد الأمريكي للسلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة جاءت تلبية لدعوة المعهد، للحديث أمام نخبة من ممثلي مراكز الأبحاث الأمريكية، حول مشروع المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، ضمن جهوده لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في ليبيا.

وتناول اللافي خلال لقائه عددا من النخب السياسية والأكاديمية، الخطوات التي يمكن أن تدعم العملية السياسية من خلال استعادة الثقة بين الليبيين للسير قدماً نحو الانتخابات، كما قدم لمحة عن مستوى التوافق الذي وصل إليه الليبيون بعد عشرية من الانقسام، والصراعات المسلحة.

كما التقى اللافي على هامش زيارته لواشنطن، بمقر وزارة الخارجية بالنائب المساعد لوزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا جوش هاريس، وكبار مستشاري لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ومسؤولين بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وكذلك رئيس المعهد الأمريكي للسلام ليز جراندي.

وناقشت اللقاءات القضايا ذات العلاقة ببناء السلام في ليبيا، وآليات الدعم المطلوبة للشعب الليبي، وقياداته السياسية في تحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب الليبي في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة.