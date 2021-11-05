«اللافي» يستعرض مع رئيس أوغندا تطورات الملف الليبي

استعرض عضو المجلس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسعي السلطات الحالية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعدها المحدد.

وقال اللافي إنّهم يسعون بكل ما أوتي من قوة لإجراء الانتخابات، وفق قوانين يتوافق عليها جميع الأطراف، لضمان سلامة العملية الانتخابية والقبول بنتائجها من الجميع.

وأشاد اللافي، بالدور الاوغندي اتجاه ليبيا، ودعمها المستمر للمسار السلمي للوصول إلى حل سياسي.

من جانبه اكّد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعبور بليبيا لمرحلة الاستقرار.

وبيّن موسيفيني، أن الحل في ليبيا بين أيدي الليبيين أنفسهم، دون الحاجة إلى التدخل الأجنبي، فهم قادرون على تجاوز خلافاتهم، وفتح صفحة جديدة لبناء ليبيا، وإعادة الاستقرار والسلام.

وشدّد موسيفيني على أهمية مشاركة جميع الليبيين دون إقصاء أو تهميش لأحد، في الاستحقاق الانتخابي.