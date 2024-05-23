اللافي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس الأربعاء، السفير الايطالي لدى ليبيا، “جيانلوكا ألبيريني”.

وتناول البحث خلال اللقاء، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وتوطيد العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وقدم السفير الإيطالي ملخصا حول نتائج زيارة العمل الأخيرة، لرئيسة الوزراء الايطالية إلى ليبيا، وانعكاس هذه الزيارة على تعزيز التعاون المشترك، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين.

بدوره أكد اللافي أهمية تطوير العلاقات الليبية الايطالية، مشيراً إلى دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية، الرامية لتعزيز التعاون، بما يخدم الجانبين الليبي والايطالي.