«اللافي» يستقبل السفير «الساحلي» ويبحثا العلاقات الثنائية والدعم الكويتي للمتضررين من الفيضانات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” صباح اليوم الإثنين، سفير ليبيا لدى الكويت “سليمان الساحلي”.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي” بحثا “اللافي” و”الساحلي” العلاقات الثنائية بين ليبيا والكويت، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما ناقشا الوضع في ليبيا، وجهود الحكومة في إعادة الإعمار والاستقرار.

وقدم السفير “الساحلي” لـ”الافي” إحاطة عن العمل السياسي والدبلوماسي للسفارة الليبية في الكويت، خلال الفترة الماضية، كما أطلعه على مساهمة دولة الكويت الشقيقة، في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة، وعدد من مدن الشرق الليبي.

وأشاد “اللافي” بمواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة للشعب الليبي، مؤكداً أن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.