اللافي يستقبل السفير القطري لبحث مستجدات المشهد السياسي ودعم جهود المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم بالعاصمة طرابلس، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، في لقاء خُصص لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل دعم جهود المصالحة الوطنية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية، في سياق ما خلُص إليه اجتماع برلين من مخرجات، والتفاعلات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب نتائج اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المسار السياسي.

وأشاد اللافي بالدور الإيجابي لدولة قطر في دعم الاستقرار في ليبيا، مثمنًا جهودها في كسر الجمود السياسي ودفع الأطراف الليبية نحو توافق وطني يفضي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أسس واقعية ومستدامة.

من جهته، جدد السفير الدوسري تأكيد بلاده دعمها الكامل للمجلس الرئاسي، ولا سيما في ملف المصالحة الوطنية، معربًا عن استعداد الدوحة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق تقدم فعلي في هذا المسار الحيوي لبناء دولة موحدة ومستقرة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، إضافة إلى الإشادة بحالة التهدئة الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، والتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار كركيزة أساسية للاستقرار الدائم.