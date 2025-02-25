«اللافي» يستقبل القائم باعمال سفارة العراق لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال بسفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد نعمة الصحاف، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب اللافي بالقائم بالأعمال، مؤكدا على “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيداً بعودة السفارة العراقية لأداء دورها الدبلوماسي، واستئناف خدماتها القنصلية من طرابلس”.



من جهته عبر أحمد نعمة الصحاف، عن “جهود الرئاسي، في دعم و استقرار المسار السياسي في ليبيا، ودعم بلاده لهذا المسار حتى تعبر ليبيا إلى مرحلة الاستقرار والازدهار والبناء”.