«اللافي» يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيتيه”، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وكذلك الخطوات التي أنجزها الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

ورحب اللافي، “بتعيين المبعوثة الأممية الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً على دعم الرئاسي لجهود البعثة الأممية في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية، كما شدد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم مسار الحوار، والمساهمة في وضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والوصول إلى توافق وطني شامل”.

بدورها، أكدت “تيتيه”، “على مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، كما أشارت إلى أهمية الاتفاق على عملية سياسية واضحة تساهم في معالجة القضايا العالقة بين مختلف الأطراف، بما يضمن نجاح المسار الديمقراطي ويعزز فرص التوافق الوطني، ودعمها للخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية”.