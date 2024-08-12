«اللافي» يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا 

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “رالف طراف” بمناسبة استلام مهام عمله من العاصمة طرابلس.

ورحب اللافي، بالسفير الألماني الجديد، “متمنياً له التوفيق في أداء مهامه”، ومشيداً “بحرص المانيا على إيجاد حل سياسي، وسلمي للأزمة الليبية، من خلال مسار برلين، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تضافر جميع الجهود المحلية والدولية، لبناء السلام في ليبيا، وعودة الأمن والاستقرار”.

من جانبه نقل السفير الألماني، “تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي”، مؤكداً “استعدادها لتقديم كل الدعم، لإنجاح العملية السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، والوصول للاستقرار والسلام الدائمين”.

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا طرابلس|11 أغسطس 2024 استقبل… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤