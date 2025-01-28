«اللافي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل النائب بالمحلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”.

وبحث اللقاء “سبل التعاون في ملفات تأمين الحدود، وعدد من الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.

ورحب اللافي خلال اللقاء، بتعيين المبعوثة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، مشدداً على “دعم الرئاسي لمساعي ومجهودات البعثة الأممية، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وضرورة الإسراع في العمل من أجل إنهاء حالة الجمود السياسي”.

كما تناول اللقاء “مستجدات ملف المصالحة الوطنية، وسبل التعاون في الجوانب التقنية لبناء السلام والعدالة الانتقالية في ليبيا، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي”.