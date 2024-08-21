«اللافي» يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا 

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، “غوفين بيجيتش”، لبحث التطورات السياسية في ليبيا، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

ورحب “اللافي”، بالسفير التركي، “وقدم له التهنئة بمناسبة توليه لمهام عمله سفيرا لبلاده في ليبيا، متمنّياً له التوفيق، ومعبراً عن تقديره لدور دولة تركيا، في دعم مسار الحل السلمي في ليبيا، مع الاستمرار في العمل على التوافق بين جميع الأطراف السياسية، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان”.

من جانبه، أكد السفير التركي، “دعم بلاده إلى كل ما يقود إلى استقرار ليبيا، ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها”.

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يستقبل سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا الثلاثاء|20 أغسطس2024 استقبل النائب… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤