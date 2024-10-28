«اللافي» يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، “الذي نقل تحيات رئيسة الوزراء للمجلس الرئاسي وتأكيدها على استمراردعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وتناول اللقاء، “آخر مستجدات العملية السياسية، وسبل الدفع بها إلى الأمام لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي وتوطيد العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين”.

وأكد اللافي، “استمرار المجلس الرئاسي في الدفع بالعملية السياسية وصولا لاجراء الاستحقاق الانتخابي وانجاح مشروع المصالحة الوطنية”، مشدداً “على أهمية تطوير العلاقات الليبية الايطالية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة الليبية والايطالية”.