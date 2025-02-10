«اللافي» يستقبل سفير دولة قطر لدى ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا،خالد محمد بن زابن الدوسري، “العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية”.

كما تناول اللقاء “مستجدات المشهد السياسي، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية عبر حلول توافقية تعزز الأمن والاستقرار”.

وأكد الجانبان “أهمية دعم جهود البعثة الأممية، لإنهاء الأزمة السياسية، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار مستدام يحقق تطلعات الشعب الليبي، كما جرى التطرق إلى آليات تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين، والاستفادة من التجارب الناجحة في التنمية، بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأشاد السفير القطري بدور المجلس الرئاسي في “إدارة المرحلة الراهنة، مؤكداً دعم بلاده لجهود تحقيق المصالحة الوطنية ولمسار الحل السياسي، بما يفضي إلى استقرار ليبيا وازدهارها”.

وجدّد التأكيد على “التزام قطر بمساندة ليبيا عبر الوساطة الدبلوماسية، ودعم مشاريع التنمية، لإرساء قواعد دولة مستقرة، تمضي بثبات نحو المستقبل”.