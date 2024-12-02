«اللافي» يستقبل سفير سويسرا لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير الاتحاد السويسري لدى ليبيا، “جوزيف فيليب رينجلي”، لبحث العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا، وناقش اللقاء عدداً من الملفات الثنائية، وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأطلع السفير النائب “اللافي”، “على مستجدات العمل في مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعرض سبل البناء على إعلان النوايا الموقع في طرابلس في شهر مايو من العام الماضي، بمشاركة البعثة الأممية”.

وأشاد اللافي خلال اللقاء “بالدور الايجابي لمجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها سويسرا”.

من جهته أكد السفير السويسري، “على أهمية استمرار قيادة الرئاسي لملف المصالحة الوطنية، وإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية، واستعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا”.