«اللافي» يستقبل سفير فرنسا بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وأعرب اللافي خلال اللقاء عن تقديره لجهود السفير خلال فترة عمله، والتي أسهمت في دعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، رغم التحديات التي مرت بها البلاد.

كما عبّر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه القادمة، مؤكداً على حرص المجلس الرئاسي على مواصلة الشراكة والتعاون البنّاء مع الجانب الفرنسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا.