اللافي يستقبل فريق الحوار والمصالحة السياسي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم فريق الحوار والمصالحة السياسي، في إطار الجهود الوطنية الداعمة لمسار المصالحة الشاملة وإنهاء الأزمة الليبية.

وخلال اللقاء، قدم الفريق إحاطة شاملة حول مبادرته المقترحة، موضحًا أهدافها، إطارها الزمني، وخطوات تنفيذها، والتي تهدف إلى وضع أسس عملية متكاملة للمصالحة الوطنية تضمن مشاركة كافة المكونات الليبية في بناء مستقبل البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي.

من جانبه، أعرب النائب عبدالله اللافي عن دعمه الكامل لأهداف المبادرة، مثمنًا الجهود المبذولة في إعدادها، ومؤكدًا أهمية تطويرها لتحقيق أعلى درجات الفاعلية والاستمرارية، مع الحرص على تنسيقها وتكاملها مع باقي الجهود الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مشاورات وتنسيقات يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف الوطنية، ترسيخًا لنهج الشراكة والتوافق من أجل ليبيا موحدة، آمنة، ومستقرة.