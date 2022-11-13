«اللافي» يستقبل وزير خارجية مالطا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، وزير خارجية مالطا إيان بورج، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لمناقشة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وآخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسبل تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، وسبل استكمال المسار الدستوري.

وثمن النائب بالمجلس الرئاسي، مساعِ الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من بينها مالطا للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

من جهته أشاد الوزير المالطي، بجهود المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية، وعمله المستمر مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.