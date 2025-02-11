«اللافي» يستقبل وفداً من الخارجية النمساوية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية النمساوية، “غيرولد فولمير”، بحضور سفيرة النمسا لدى ليبيا.

وبحث اللقاء “العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون في ملف المصالحة الوطنية، وجهود المجلس الرئاسي في إنهاء حالة الجمود السياسي”.

ودعا اللافي، الوفد النمساوي خلال اللقاء “لعودة السفارة النمساوية للعمل من طرابلس وعودة الشركات النمساوية للعمل في ليبيا”.

وقدم المسئول النمساوي تحياته للمجلس الرئاسي، والنائب، على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى “دعم بلاده لكل جهود الرئاسي، الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة، وجامعة تمهد الطريق، نحو إجراء انتخابات حرة وشفافة”.