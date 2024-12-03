«اللافي» يستقبل وفداً من الخارجية الهولندية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس بطرابلس، وفداً هولندياً، برئاسة مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الهولندية، “قوشا كورثالس”، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بالأعمال، نائب السفير الهولندي في طرابلس، “نينكي ستال”.

وثمّن اللافي، “خلال اللقاء العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، مشيداً بالدور الإيجابي لمملكة هولندا، من خلال مجموعة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في مسار العدالة الانتقالية”.

من جهتها أكدت “كورثالس”، “حرص بلادها على دعم المجلس الرئاسي، في مسار حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، باعتبارها أولويات في استقرار البلاد”.