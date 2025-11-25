اللافي يشارك باجتماع «مجلس وزراء الإعلام العرب» في مصر

شارك وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ21، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وجاء الاجتماع لبحث عدد من القضايا الإعلامية المهمة، أبرزها دعم القضية الفلسطينية إعلامياً، خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، تفعيل اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتطوير دور الإعلام في مكافحة الإرهاب.

وعلى هامش الاجتماع، عقد اللافي لقاءً ثنائياً مع وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، حيث تم بحث آليات التعاون الإعلامي بين البلدين وتعزيز التنسيق في الملفات العربية المشتركة.

وأكد اللافي خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود الإعلامية العربية لتعزيز المواقف الوطنية وتنسيق الرؤى حول القضايا العربية الحساسة.