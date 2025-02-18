شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لـ”ثورة 17 فبراير” الذي شهده ميدان الشهداء بمدينة الزاوية.

وأكد اللافي في كلمته بالاحتفال أن “فبراير جاءت للتغيير ولم تكن لتمجيد أحد، أو تمييزه، لذلك علينا نتحمل جميعنا مسؤولية بناء هذا الوطن والدفاع عنه والنهوض به”.

وأضاف: “إننا لازلنا نتعثر قي خطانا، وتتزايد خلافاتنا، وتتسع الفرقة بيننا، لعدم قدرتنا على تجاوز خلافاتنا، وجمع كلمتنا والموافقة على عملية سياسية، تنتج لنا سلطة تستعيد سيادة الدولة، وتستعيد سلطة القرار بأيدي الليبيين، وتنهي التدخل الدولي بشأن بلادنا”.

وتابع اللافي: “لا يجدر بنا اليوم، إلا الوقوف بحزم وعزم لإنهاء الخلاف، ورأب الصدع، والاتفاق على طريق نسلكه معاً يداً بيد، مستفيدين مما نجده من دعم حقيقي وصادق، لبناء دولة موحدة ذات سيادة، وفي سبيل هذه الغاية النبيلة ومن مدينة الزاوية، فإنني أدعو كافة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين دون استثناء، للاجتماع في أي مدينة ليبية، دون شروط مسبقة للموافقة على مشروع وطني، بهدف تحديد أليات الانتقال إلى دولة مستقرة، يتمتع نظامها بشرعية دستورية، ومشروعية انتخاب الشعب، والاتفاق على تدابير إنهاء ماتبقى من المرحلة الانتقالية، لنحقق لبلادنا الأمن والاستقرار والرخاء”.

اللافي يشارك في احتفالات مدينة الزاوية بذكرى ثورة فبراير الزاوية| 17فبراير2025 شارك النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥