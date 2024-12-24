شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء الإثنين، في احتفالية الذكرى 36 لتأسيس جامعة الزاوية، الذي أشرفت عليه الجامعة، بحضور رئيس جامعة الزاوية، ورئيس جامعة طرابلس، ورئيس الأكاديمية الليبية، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وعميدا بلديتي الزاوية والجليدة، ورئيس جمعية بيوت الشباب الليبية.

وألقيت في الحفل العديد من الكلمات التي أشادت “بجهود إدارة الجامعة، وأكدت على أهمية التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، والمؤسسات التعليمية من أجل تطوير التعليم الجامعي، والمساهمة في تخريج كفاءات علمية متميزة تسهم بفعالية في تحقيق التنمية في ليبيا”.

وتم خلال الاحتفالية “تكريم رؤساء جامعة الزاوية السابقين، تقديراً لعطائهم وجهودهم”.

اللافي يشارك في احتفالية الذكرى 36 لتأسيس جامعة الزاوية شارك النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، مساء… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤