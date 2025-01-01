«اللافي» يشارك في الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس شركة «الزاوية» لتكرير النفط

شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في احتفالية شركة الزاوية لتكرير النفط بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بقاعة الشركة بمدينة الزاوية، بحضور عضو مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد كبير من مدراء الإدارات، والمهندسين والفنيين والمستخدمين بالشركة.

وألقى النائب كلمة خلال الحفل، أكد فيها على “دور الشركة ومساهمتها في القطاع النفطي، وخاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيداً بمسيرة هذه المؤسسة، خلال الخمسين عام الماضية، والانجازات التي حققّتها في هذا القطاع المهم والحساس، بفضل إدارة العديد من القيادات الرائدة والمتخصصة، والتي كان لها الدور الأهم في تنمية وبناء القطاع”.

وتخلل الاحتفالية “عرض وثائقي عن تاريخ الشركة، والانجازات المهنية التي حققتها طيلة مسيرتها”.

وشارك اللافي، في “تكريم عدد من رؤساء مجلس الإدارة السابقين للشركة، وتقدبم الدروع التقديرية والشرفية لعدد من الشخصيات من العاملين بالشركة، والذين كان لهم دوراً بارزاً في مختلف اداراتها”.