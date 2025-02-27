«اللافي» يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة من «الاستخبارات العسكرية»

شارك القائد الأعلى للجيش الليبي، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، في الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية، بمناسبة تخريجها لدفعة جديدة من منتسبيها، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورؤساء الأركانات، ومدير الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية، اللواء محمود حمزة، وعدد من ضباط الجيش الليبي.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللافي “إنه لشرف عظيم أن يقف اليوم في هذا المحفل الوطني المهيب، حيث الاحتفاء بتخريج نخبة جديدة من ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية، الذين يلتحقون اليوم بركب الشرف والبطولة، ليحملوا على عاتقهم مسؤولية صون الوطن وحماية سيادته، متسلحين بالعلم والمعرفة، متمسكين بقيم الانضباط والولاء، متطلعين إلى مجد لا يطاله إلا ذوو العزائم الراسخة والإرادات الصلبة”.

وأضاف اللافي أن “الاستخبارات العسكرية تمثل أحد الأعمدة الراسخة في بناء جيش قوي، قادر على مجابهة التحديات، مؤكداً أن المرحلة التي تمر بها بلادنا، تتطلب رجالاً لا تهزهم العواصف، ولا تثنيهم الصعاب، بل يزيدهم التحدي صلابة، ويجعلهم الإيمان بالوطن أكثر عزمًا وإصرارًا على أداء الواجب المقدس”.

وشدد اللافي على “أهمية الحفاظ على هذه المنجزات التي تحققت اليوم، وصونها، وتطويرها، فهي ليست مجرد مبانٍ، بل صروح تعكس رؤيتنا لمؤسسة عسكرية حديثة، متقدمة، قادرة على أداء واجباتها بكفاءة، مباركاً لكل الضباط الجدد تخرجهم، وحاثاً إياهم على أن يكونوا مثالاً في الانضباط والالتزام، ونموذجًا يُحتذى به في الولاء والتضحية”.