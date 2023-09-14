«اللافي» يطالب الأمم المتحدة بتحرك عاجل لإغاثة متضرري إعصار «دانيال»

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” اليوم الخميس، في طرابلس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون” لبحث تطورات الوضع الإنساني وجهود الإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة والمدن المتضررة الأخرى من جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي” أن “اللافي” أكد خلال الاجتماع على ضرورة التحرك الأممي السريع للمساعدة في انقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الضحايا، من خلال توفير فرق إنقاذ متخصصة وخبراء دوليين في التعامل مع كوارث الفيضانات.

كما شدّد “اللافي” على أهمية الإدارة الموحدة للأزمة، ورفض أي استثمار سياسي لها.

من جانبها، قدمت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا إحاطة للنائب حول جملة الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة وستتخذها في المرحلة القادمة، مؤكدة التزامها بكل الملاحظات التي تم تناولها في اللقاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والجهات الدولية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين من إعصار “دانيال” في المنطقة الشرقية، الذي سبب كارثة إنسانية ومأساة مروّعة.