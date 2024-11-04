«اللافي» يعقد اجتماعاً مع المؤسسة الوطنية للإعلام

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، اجتماعاً مع المؤسسة الوطنية للإعلام، التي تم إنشاؤها حديثاً، بحضور ممثلين عن القنوات والمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وذلك لبحث سبل تطوير قطاع الإعلام في ليبيا.

وأكد اللافي، “على التزام الحكومة برؤيتها المعتمدة لإعادة تنظيم قطاع الإعلام، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تعزيز وتقوية المؤسسات الإعلامية الوطنية قبل الوصول إلى تأسيس المجلس الأعلى للإعلام. وأشار الوزير إلى أن مشروع تأسيس معهد التدريب يحظى بأولوية قصوى بهدف تعزيز كفاءة الكادر البشري العامل في هذا القطاع”.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة “خطة المشروعات الاستراتيجية الجديدة التي تم توزيعها على مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الإعلامي في البلاد”.

كما ناقش الاجتماع “التحديات المالية التي تواجه المؤسسات المنشأة حديثاً، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع وزارة المالية لحل هذه الإشكالات، وخاصة فيما يتعلق بفتح النوافذ المالية ومعالجة الإفراجات المتأخرة منذ سنوات، لضمان استمرارية عمل المؤسسات وتحقيق أهدافها”.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى “الاستعدادات القائمة لتنظيم النسخة الثالثة من “أيام طرابلس الإعلامية” لعام 2024، حيث من المتوقع مشاركة المؤسسات العامة لعرض إنجازاتها ومشروعاتها الخاصة بما يعكس تطور العمل الإعلامي في ليبيا”.