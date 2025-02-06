«اللافي» يعقد اجتماعاً موسعاً مع الفريق التنفيذي لـ«المشروعات الاستراتيجية»

تابع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، في اجتماع موسع، مع رئيس الفريق التنفيذي “لمبادرات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمشروعات الاستراتيجية”، وعدد من رؤساء الأجهزة والمؤسسات، خطة افتتاح المشروعات الاستراتيجية والمبادرات المقرر تنفيذها خلال شهر فبراير الجاري، والتي ستنطلق بالتزامن مع ذكرى ثورة 17 فبراير وتستمر حتى نهاية العام.

وتتضمن الخطة “أكثر من 50 مشروعا ومبادرة للعام الجاري، منها مشاريع مدرجة ضمن خطة عودة الحياة، وأخرى تندرج في حزمة “عمار اطرابلس”، التي تستهدف إعادة تأهيل وتطوير المرافق والبنية التحتية في العاصمة، وتشمل هذه المشاريع قطاعات الطرق، والصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وخلال الاجتماع، نقل اللافي، “تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشاريع، وأهمية التنسيق المستمر بين الجهات لضمان تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، مشددا على تقدير رئيس الوزراء، للجهات التي أتمت مشاريعها وفق الخطط”.

ويأتي هذا الاجتماع، “في إطار المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات والمبادرات الوطنية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الوحدة الوطنية”.