«اللافي» يعلن عن خطوات جديدة لتعزيز الشفافية والتواصل الحكومي

أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، عن عدد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز قدرة الحكومة على التواصل الفعّال مع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الأداء الإعلامي الحكومي وتحديث أدوات الاتصال، بما يضمن إشراك المواطنين في جميع مراحل اتخاذ القرار وتعزيز الحوار البناء بين الحكومة والمجتمع.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على فتح أبواب المشاركة أمام الشركات والجهات المختصة في المشاريع الحكومية، وفقًا للمعايير المعلنة، لضمان العدالة والمنافسة الشفافة.

وفي إطار هذه الجهود، دعا الوزير جميع المهتمين للاطلاع على تفاصيل المشاريع الجديدة والتقديم عبر المنصة الرسمية التابعة للحكومة.

لمزيد من التفاصيل والتقديم:

🔗 رابط المنصة الرسمية