«اللافي» يفتتح أعمال منتدى الإعلام «التركي الإفريقي» في اسطنبول

افتتح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أعمال منتدى “الإعلام التركي-الإفريقي” في اسطنبول، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء من تركيا وإفريقيا.

وقال اللافي: “أشكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية البروفسور فخر الدين ألطون، على دعوته الكريمة إلى ليبيا لافتتاح منتدى الإعلام التركي الإفريقي في إسطنبول”.

وأضاف: “يمثل هذا المنتدى منصة رائدة لتعزيز التعاون الإعلامي وتوطيد الشراكات بين تركيا والدول الإفريقية، من خلال مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، كما يعكس التزامنا المشترك بتطوير آفاق التواصل، ويدفعنا إلى مواصلة العمل من أجل تعاون مثمر في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي”.