«اللافي» يفتتح ندوة علمية حول إعادة بناء كلية الهندسة العسكرية بطرابلس

افتتح النائب بالمجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها كلية الهندسة العسكرية بطرابلس، حول إعادة بناء هذا الصرح العلمي، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر الكلية عميد عبد الناصر طريش، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري الهيئات والإدارات، وعمداء عدد من الكليات، وعميد بلدية تاجوراء، وحكمائها وأعيانها.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد اللافي على أهمية مواكبة التطورات العلمية، والتقنية، في المجال العسكري، وتطوير المناهج العلمية، والرفع من مستوى مخرجات الكليات العسكرية، للرفع من مستوى الجيش الليبي.

كما حيا اللافي في كلمته، إدارة الكلية وكافة ضباط وضباط الصف، والطلاب لحرصهم على استمرار العطاء العلمي، لتحقيق أهداف العملية التعليمة، في هذه المؤسسة المهنية المهمة.

وأطلع النائب بالمجلس الرئاسي خلال الندوة، على الخطة الشاملة، لتطوير كلية الهندسة العسكرية، وعرض المقترحات المتعلقة بهذا الشأن.

النائب بالمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافي يزور كلية الهندسة العسكرية تاجوراء| 4 مارس… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٤ مارس ٢٠٢٤