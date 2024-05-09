اللافي يلتقي المدير التنفيذي لمبادرة «السفير ستيفنز» في واشنطن

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والفريق المرافق له، خلال زيارته لواشنطن، الأربعاء، مع المدير التنفيذي لبرنامج ” السفير ستيفنز” كريستين شياو، في مقر المبادرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وبحث اللافي وفريقه خلال الزيارة، فرص الاستفادة من المبادرة في التكوين السياسي للشباب في ليبيا.

وتعمل مبادرة “السفير ستيفنز” على ربط الشباب عبر القارات والثقافات، من خلال التبادل الافتراضي، وهو برنامج تابع لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع للخارجية الأمريكية ويديره معهد “أسبن” بواشنطن، الذي تأسس عام 1949.

وسميت المبادرة باسم السفير كريستوفر ستيفنز (1960)، الذي درس في جامعة “بركلي” الأمريكية، وعمل محامياً مختصاً بالشؤون التجارية الدولية في واشنطن، قبل أن ينضم إلى الخارجية الأمريكية في عام 1991، وشغل منصب سفيرا للولايات المتحدة في ليبيا منذ مايو 2012 وحتى وفاته في سبتمبر من العام ذاته.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وفريقه ومساعديه، الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في برنامج القيادة للزوار الدولیین حول الحكومة الرقمية، بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية.