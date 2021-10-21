«اللافي» يلتقي الوفد الإماراتي المشارك في مؤتمر استقرار ليببا

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، وزير الدولة لدولة الإمارات للشؤون الخارجية خليفة شاهين، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى ليبيا عوض الكتي، والوفد المرافق لهما.

وأبلغ الوفد للنائب، تحيات رئيس الدولة الإماراتية، وتمنياته نجاح المؤتمر الوزاري المعني باستقرار ليبيا، الذي انطلق اليوم في طرابلس بمشاركة وزراء خارجية 23 دولة.

وأكد شاهين دعم دولة الإمارات للعملية السياسية في ليبيا، وصولاً للاستحقاق الانتخابي القادم، ودعم ملف المصالحة الوطنية.

من جهته رحب اللافي بالوفد، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين في عديد المجالات، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.