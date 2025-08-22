ليبيا واليابان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حظر السفر

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، برفقة عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن سيف النصر، برابطة الصداقة البرلمانية بين اليابان والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة الدولية التاسعة للتنمية في إفريقيا (TICAD 9)، المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وحضر اللقاء كل من “إيتشيرو أيساوا”، رئيس الرابطة، و”هيديكي ماكيهارا”، أمينها العام، إلى جانب “يوئتشيرو فوكازاوا”، المسؤول عن الملف الليبي في مجلس النواب الياباني.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل النشاط الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا واليابان، مع التأكيد على أهمية رفع حظر السفر المفروض على المواطنين اليابانيين إلى ليبيا، لما لذلك من أثر في تحفيز الاستثمار المباشر والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات الصحة، والاستثمار، ودعم مسارات السلام والمصالحة الوطنية، مؤكدين أن هذه الملفات تمثل أولويات مشتركة في العلاقات بين البلدين.

واتفق الطرفان على بحث آليات تشكيل لجنة برلمانية مشتركة، بهدف توسيع قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور أيمن سيف النصر دعوة رسمية إلى أعضاء الرابطة لزيارة ليبيا، والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.