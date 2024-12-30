«اللافي» يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الاثنين، ممثل الاتحاد الأوروبي في طرابلس، السفير نيكولا أورلاند.

وتناول اللقاء، أهمية دعم وجود آلية صرف موحدة بهدف تعزيز الشفافية والرقابة وإنهاء الإنفاق الموازي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ضمن خطة عمل مكثفة لعام 2025.

كما تم استعراض، نتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع المجموعة الاقتصادية المشتركة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتأثير الأوضاع الإقليمية على ليبيا، والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره جدد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، خلال الاجتماع، رؤية الحكومة بضرورة الذهاب المباشر للانتخابات بهدف إنهاء كافة المراحل الانتقالية.