«اللافي» يهنئ الليبيين بنجاح عملية الانتخابات البلدية

هنأ النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الشعب الليبي بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات، معتبرا أن هذه الخطوة المهمة تعكس شجاعة أبناء هذا الوطن، وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية.

وأضاف في بيان على صفحته فيسبوك، “إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضاً قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبل أفضل لبلاده”.

وتابع، “كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية التي عملت بكل احترافية لضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية، مما سهل لجميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الاستقرار والطمأنينة”.

وشكر اللافي لكافة موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على جهودهم المخلصة، والتنظيم الرائع الذي أتاح لنا إجراء هذا الاستحقاق بنجاح.

وأكد أن ما حدث هو رسالة واضحة للعالم بأن الليبيين قادرين على المضي قدماً في تحقيق تطلعاتهم الديمقراطية، وأنهم على استعداد تام للمشاركة الفعّالة في كافة الاستحقاقات الوطنية القادمة.

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