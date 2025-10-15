اللافي يودع سفير «المملكة المتحدة» ويثمّن جهوده

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي وانقضاء مهامه الرسمية في البلاد.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان مسار التعاون القائم بين ليبيا والمملكة المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية، والجهود المبذولة لدعم العملية السياسية.

وأشاد اللافي بالدور الذي قام به السفير لونغدن خلال فترة عمله، مثمناً إسهاماته في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون الثنائي، ودعمه المستمر لمسار التسوية السياسية المبني على احترام السيادة الوطنية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي تطلع المجلس إلى استمرار وتوسيع آفاق الشراكة مع المملكة المتحدة، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح البلدين الصديقين.