«اللافي» يُؤدي زيارة تفقدية لأكاديمية الدراسات البحرية

أدى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، زيارة تفيدية لأكاديمية الدراسات البحرية بمنطقة سيدي بلال في جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة تأتي للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق أداء المهام الموكلة للأكاديمية، في تخريج وإعداد الكوادر المؤهلة في التخصصات العسكرية البحرية.

والتقى النائب خلال الزيارة، آمري الأكاديمية، والثانوية البحرية، ومديري الإدارات، الذين وضعوه في صورة الأوضاع التي تعيشها القلعة العسكرية والعلمية منذ سنوات، بسبب ضعف الإمكانيات، وعدم اهتمام الحكومات السابقة بها، متجاهلين أن القوة البحرية هي صمام الأمان لمراقبة المنفذ البحري للبلاد، وحماية الثروة البحرية، أحد روافد الاقتصاد الوطني من النهب، والحد من الهجرة غير النظامية، حسب قولهم.

وعرض المسؤولون في الاكاديمية للنائب بالمجلس، النجاحات التي حققتها الأكاديمية طيلة العقود الماضية، بتخريجها حماة الوطن المؤهلين، وما تعرصت له من إهمال خلال السنوات الماضية، وتخصيصها مركزاً لإيواء النازحين، الأمر الذي جعلها تتوقف عن قبول طلبة جدد.

هذا وقام اللافي بجولة تفقدية في أروقة الأكاديمية، اطلع خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بمرافقها، والخطوات المتخذة لإحيائها من جديد، ودخولها مرحلة الصيانة الجزئية لإعادة الحياة لها، ورغبة المسؤولين فيها بافتتاح باب القبول للطلبة الجدد في الشق الأكاديمي والثانوي في حال توفر الإمكانيات.

وأكد النائب خلال الجولة على أهمية الأكاديمية في تخريج وإعداد الكوادر المؤهلة علميا، والمنضبطة عسكريا، للمساهمة في إعادة بناء الجيش الليبي.