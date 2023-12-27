«اللافي» يُؤكد أهمية مشروع المصالحة الوطنية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أهمية مشروع المصالحة الوطنية في دعم السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.



جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء مدينة جادو، بحضور عميد البلدية.

وتناول اللقاء سُبل توفير الخدمات الأساسية، في مختلف القطاعات، والعمل على حلحلة كل العراقيل والمعوقات، التي تواجه تقديم هذه الخدمات الأساسية في المدينة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء مدينة جادو، بجهود المجلس الرئاسي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ودعم السلم الاجتماعي للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم لكل جهود إعادة الاستقرار للبلاد، من خلال هذا المشروع الوطني.

بدوره أشار اللافي إلى ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية والخدمية في الحكومة، بتلبية المطالب الخدمية الملحة في كل البلديات، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مكوناته للمواطنين.