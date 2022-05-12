«اللافي» يُؤكد استمرار جهودهم لإطلاق السجناء السياسيين كافة

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي استمرار المجلس في إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة.

جاء تأكيد اللافي خلال لقائه ممثلين عن قبائل ورفلة، المقارحة، القذاذفة، وأولاد سليمان، وذلك للاطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية، ومناقشة أوضاع السجناء السياسيين، والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

وشدّد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، معتبراً أنّ النجاح في هذا الملف سيساهم في تطبيق القوانين، واحترام قيم العدالة،

من جهتهم أشاد ممثلين القبائل بجهود المجلس الرئاسي في إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وسعيه الدائم لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.‏