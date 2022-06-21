«اللافي» يُجري مباحثات في أنقرة مع نائب الرئيس التركي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أنقرة، نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أقطاي.

ويأتي اللقاء لبحث آخر مستجدات الشأن السياسي في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد نائب الرئيس التركي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصولًا لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها جميع الأطراف.

من جانبه أكد نائب المجلس الرئاسي، استمرار عمل المجلس لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا بحشد الدعم المحلي والدولي لتحقيق حلم الشعب الليبي في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.