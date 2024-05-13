«اللافي» يُجري مباحثات في موسكو

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي رفقة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد زيارة رسمية إلى روسيا، في إطار تعزيز العلاقات مع الجانب الروسي وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.



واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمقر الوزارة في موسكو، الوفد الليبي في مستهل لقائه الرسمية.

وعبر اللافي على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الشراكة في عدد من المجالات الثنائية، مشدداً على أهمية وجود دور روسي إيجابي وبنّاء، لصالح الاستقرار في ليبيا، وأهمية دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتناول اللقاء تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لاسيما في قطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية.

بدوره أكد الباعور على عمق العلاقه بين الطرفين، وبحث دور بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، خاصةً بعد استقالة المبعوت الأممي الخاص، حيث تم التطرق إلى سرعة تعيين مبعوث جديد، ودعم البعثة، في تسير العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

وتناول اللقاء دور روسيا في المنطقة، وكيفية التعاون والتشاور لإيجاد الحلول الناجعة بالمنطقة، من خلال شراكة حقيقية، كما تم التطرق إلى قضية غزة، حيث أكد اللافي على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والتمهيد إلى انتخابات توافقية نزيهة في أقرب الآجال.

من جهته عبر الوزير الروسي، عن استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين، في كل ما يحقق مصلحة الشعبين، والبلدين الصديقين، كاشفاً عن مساع بلاده لافتتاح قنصلية لها في بنغازي، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية.

كما تناول اللقاء اطلاع الجانب الروسي، على مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية في ليبيا، وسبل التعاون في هذا المجال.